Valdība atbalsta papildu 646 510 "CureVac" vakcīnu devu pret Covid-19 iegādi

Kā aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā, vakcīnu iegādei, iekļaujot loģistikas izdevumus un ievades nodrošināšanu, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 646 510 devu iegādei piešķirts finansējums 14,4 miljonu eiro apmērā. "CureVac" vakcīnu pieejamība plānota gada pirmajā pusē.

Līdz šim no ražotāja "CureVac" Latvija plānoja iegādāties 300 000 vakcīnu devu, taču ņemot vērā, ka, lai sasniegtu optimālu vakcinācijas efektu, nepieciešams līdz šā gada otrā ceturkšņa beigām panākt, ka lielākā daļa sabiedrības ir vakcinēta, iegūstot pūļa imunitāti.

Šobrīd lietošanai Eiropas Savienībā ir reģistrētas tikai divas vakcīnas - "Moderna", kā arī "BioNTech" un "Pfizer". Tiek prognozēts, ka līdz šī gada 29.janvārim varētu tikt reģistrēta "AstraZeneca" vakcīna, tomēr pastāv riski, ka pēc reģistrācijas šo vakcīnu piegādes var aizkavēties no vakcīnu saņēmējas valsts neatkarīgu iemeslu dēļ.

Tāpēc ministrijas ieskatā, būtu jāmazina riski, ka varētu netikt nodrošināta plānotā vakcinācija ar "AstraZeneca" vakcīnu, kas vēl pagaidām nav reģistrēta.

Kopumā Latvija patlaban ir pieteikusies uz piecu ražotāju - "BioNTech" un "Pfizer", "Moderna", "AstraZeneca", "Johnson&Johnson" un "CureVac" - izstrādātām vakcīnām.

Kā ziņots, saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta, kas ir koordinējošā institūcija vakcīnu pasūtīšanas jomā, šobrīd kopējais Latvijā saņemto vakcīnu devu skaits ir 31 425. No tām 30 225 devas ir no ražotāja "Pfizer" un "BioNTech", savukārt vēl 1200 - no ražotāja "Moderna".

Līdz 29.janvārim Eiropas Zāļu aģentūra un EK apstiprinās lietošanai Eiropā "AstraZeneca" un Oksfordas universitātes izstrādātās vakcīnas pret Covid-19, februārī Latvija varētu saņemt vairāk nekā 120 000 vakcīnu devas.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25.janvāra, plānots saņem "Moderna" vakcīnu piegādi - 2400 devas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.

Kā ziņots, no 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.