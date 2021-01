Dairim Bertānam daudzpusīgs sniegums "Himki" zaudējumā

Bertāns laukumā pavadītajās 28 minūtēs un 40 sekundēs izcēlās ar desmit punktiem, trim atlēkušajām bumbām un tikpat rezultatīvām piespēlēm. Rūjienā dzimušais basketbolists grozā raidīja vienu no pieciem divpunktu un divus no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja divus no trim "sodiņiem".