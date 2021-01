LM: Slimības palīdzības pabalsti būs pieejami plašāk

"Slimības palīdzības pabalsta saņēmēju loks tiek paplašināts, izprotot situāciju, kādā šobrīd ir vecāki, kas uz kādu brīdi kļūst par sava bērna skolotāju," uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV"). Politiķe norāda, ka līdz ar to ir neiespējami savienot darbu mājās ar atvases apmācību un aicina darba devējus būt iespējami pretimnākošiem, aģentūrai LETA pavēstīja LM pārstāvis Egils Zariņš.

No 1.janvāra līdz 30.jūnijam slimības palīdzības pabalsta kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežots. Valsts sociālās apdrošināšana aģentūra (VSAA) piešķirs pabalstu par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu.