Bļugeram vēl viens vārtu guvums NHL spēlē

Hokejists šajā spēlē laukumā pavadīja 11 minūtes un 22 sekundes, no kurām divas minūtes un septiņas sekundes nospēlētas mazākumā. Tāpat viņš reizi meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, reizi pazaudēja ripu, bet vienreiz to arī atņēma pretiniekam. Uzbrucējs uzvarēja trijos no četriem iemetieniem un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.