Zinātnieki atrod 20 miljonus gadu vecu milzu tārpu no taviem ļaunākajiem murgiem

"Milzu tārpi, kas nogaida pazemē, līdz tie kļūst izsalkuši un izdīgst no zemes, satverot savu laupījumu, ar spēcīga žokļa palīdzību. Ievelkot savu medījumu irstošajā zemē dzīvu," šie nav citāti no kāda fantastikas romāna, bet gan no pētījuma, kas ceturtdien, 21. janvārī, tika publicēts zinātniskajā žurnālā "Scientific Reports". Šis stāsts ir par kādu plēsonīgu tārpu, kas līdz šim bija iedomājams vien ļaunākajos murgos.