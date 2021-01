Gobzems un Rosļikovs jau dibina, Dombrovskis vēl nogaida. Top jauno partiju piedāvājums 14. Saeimas vēlēšanām

Dombrovskis, kurš Saeimas vēlēšanu kampaņas laikā bija "Saskaņas" premjera amata kandidāts, rudenī aizgāja no partijas valdes, bet pēc tam tika izslēgts no partijas un frakcijas. Arī Dombrovskis ir iecerējis dibināt biedrību, bet tuvāk rudenim – arī partiju. Domubiedru viņam jau tagad esot daudz, taču viņš tos pagaidām neatklāj. Vienīgā zināmā ir Evija Papule, kura no "Saskaņas" frakcijas izstājās neilgi pēc Dombrovska izslēgšanas.

Lai gan Dombrovskis pozitīvi vērtēja gan Saeimas kolēģu, gan bijušo partijas biedru iniciatīvas dibināt jaunas partijas, tomēr pats vēl nesteigsies: "Mums ar domubiedriem ir absolūta pārliecība, ka mēs nekādā veidā nedrīkstam veidot vēl vienu kārtējo "KPV LV" vai partiju, kurā atkal sanāks gadījuma cilvēki ar ļoti dažādām izpratnēm par to, par ko viņi īsti iestājas, un kura, kā rāda pieredze atkal un atkal, sabruks neilgi pēc savas nonākšanas Saeimā un nespēs izpildīt nevienu no saviem vēlētājiem dotajiem solījumiem."

Vaicāts, kāda tad īsti ir viņa paša un līdz ar to būs arī jaunās partijas ideoloģija, Dombrovskis saka: "Ja mēs to definējam šādi, tad tā ir centriska. Attiecībā uz mani, es domāju, vislabāko definīciju man ir devis kolēģis [Saeimas deputāts] Arvils Ašeradens (JV), mani nosaucot par vissociāldemokrātiskāko no visiem liberāļiem un visliberālāko no visiem sociāldemokrātiem."