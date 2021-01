Saistībā ar Ikšķiles mēra ģimenes īpašumu sākti pieci administratīvie procesi

Šādi lēmumi ir domes kompetencē. Turklāt visticamāk arī te ceļš atjaunots bez attiecīgās būvatļaujas, ko būtu jāizsniedz "Latvijas Valsts ceļiem". Ikšķiles domes ieskatos jaunā asfalta kārta ir daļa no ceļa uzturēšanas darbiem, kam būvatļauju nevajag.

"Tas ir atkarīgs no tā, kas tur par darbiem ir veikti. To mēs varētu saprast, ja ar mums tiktu skaņots projekts. Tajā būtu uzskaitīti visi plānotie darbi. Tīri no apsekojuma punkta spriežot, šķiet, ka tur ir veikta seguma atjaunošana un tādā gadījumā šis te saskaņojums būtu nepieciešams, jo tad ir nepieciešams vismaz vienkāršotais būvdarbu projekts, un attiecīgi šāds projekts ir jāsaskaņo ar "Latvijas Valsts ceļiem"," norādīja "Latvijas Valsts ceļu" pārstāve Anna Kononova.