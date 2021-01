Tiesa piespriež cietumsodus koncertzāles "Latvija" nelikumīgo atzinumu devušajiem ugunsdzēsējiem

"Aizdomas, ka mēs organizējām kukuļa došanu. Par šo es neko nezinu, un līdz ar to neko nemāku komentēt," 2019. gada 2. jūnijā sacīja Puļķis.

"Spriedums droši vien, ka tiks pārsūdzēts, jo sods ir šausmīgi bargs amatpersonām, kuras jau no sākuma ir savu vainu atzinušas," teica zvērināts advokāts, Rubenberga un Kudrjašova aizstāvis Normunds Liepiņš.

Visi četri ugunsdzēsēji vairs dienestā nestrādā. Atbrīvoti no darba jau 2019. gada vasarā. Viļņa Puļķa firma savukārt turpina saņemt valsts un pašvaldību pasūtījumus. Pabeigti divi Eiropas apmaksāti projekti - Jelgavas slimnīca un Ikšķiles vidusskolas pārbūve. Un arī pēc notikušā "VPM Latvia" par savu sadarbības partneri izvēlas Valsts nekustamie īpašumi.

"Es neizslēdzu, ka varbūt tas, ka (naudas) piedāvātāji bija no bijušo darbinieku vidus, tāpēc tā saruna notika. Ja tur pretī būtu nezināmi cilvēki, varbūt tādas problēmas nebūtu. Es ceru, ka neviens vairs nepiedāvās un dienests vairs neprasīs kukuļus attiecībā uz šo jautājumu risināšanu," teica VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks Dzintars Legzdiņš.

Eiropas fondu projektos pret korupciju ir nulles tolerance, un izdevumi, kas saistīti ar nelikumīgām darbībām, netiek segti no to līdzekļiem. Taču lēmumam par izmaksāto līdzekļu atgūšanu ir nepieciešams tiesas spriedums. Pagaidām vēl nav zināms, cik daudz naudas par koncertzāli un skolu būs jāatmaksā no valsts budžeta.