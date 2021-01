EP pretkorupcijas grupa norāda uz korupcijas riskiem Saeimas deputātu darbā

Ieteica atcelt tiesnešu, prokuroru un deputātu imunitāti administratīvo pārkāpumu lietās. To Latvija ir izdarījusi. Taču astoņu gadu laikā aizvien nav novērsti korupcijas riski Saeimas deputātu darbā.

"Mēs joprojām redzam ļoti vāju progresu attiecībā uz parlamenta deputātiem, par to, protams, ļoti žēl," norādīja GRECO izpildsekretāra vietnieks Bjorns Jansons.

Jaunākajā ziņojumā konstatētas trīs problēmas: nav caurredzama lobēšana, nav deputātu ētikas kodeksa un nav sankciju par tā neievērošanu. Galvenais ieteikumu mērķis - lai informācija par to, ar kādu interešu pārstāvjiem deputāti konsultējas, iesniedzot priekšlikumus, būtu publiska.

Pārskatīt un atjaunot Ētikas kodeksu un papildināt to ar praktiskajiem pasākumiem, lai nodrošinātu adekvātas ētikas un korupcijas novēršanas vadlīnijas un atbalstu Saeimas deputātiem.

"Mēs saskārāmies ar to, ka NVO nevēlējās būt, piemēram, lobētāji, pat tad, ja viņiem par to maksā - vienalga maksā, vai nemaksā - par to interešu pārstāvniecību, piemēram, vai zvērināti advokāti, kuriem ir klienta noslēpumus, bet viņi dodas pie lēmumu pieņēmēja, pārstāvot savu klientu," norādīja KNAB Stratēģijas pārvaldes priekšniece Anna Aļošina.