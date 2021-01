Sveika, Sarmīt! Prieks, ka esi atbraukusi, mērojusi ceļu pie mums no Cēsīm!

Vispirms jāpasaka lasītājiem un skatītājiem, ka Sarmīte Sviķe - it kā ārēji trausla sieviete - strādā par direktori nepilngadīgo audzināšanas iestādē. Tā diezgan pasmagi skan, kādreiz teica vienkāršāk, taču zinu ka tev nepatīk vārds "kolonija". Kāpēc?

Šis vārds nāk no padomju laikiem. Tas man saistās ar to sistēmu. Mēs esam tālu prom no tā laika, jāmainās arī nosaukumiem. Nosaukums "audzināšanas iestāde", manuprāt, ir precīzs.