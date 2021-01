Raidījums: Vai reģionālās slimnīcas Covid-19 pacientus ārstē pēc PSKUS principa?

"Mēs mēģinām skatīties nedaudz plašāk un skatāmies to, kas pasaulē notiek un tiek piedāvāts. Vismaz no mūsu slimnīcas mēs liekam visu kopā. Mums ārsti ir ar ļoti labu pieredzi. Tie pamatā ir trīs infektologi internisti, kas ar to visu nodarbojas. Un, kad viņi to visu liek [kopā], tad liek no visas pieejamās informācijas. Mēs vadāmies pēc visas pasaulē pieejamās informācijas, mēs regulāri sekojam visiem "up to date", kas ir medicīnas informācijas portālos. Mēs skatāmies visus jaunākos "apdeitus", kas nāk gan no Krievijas, gan no Eiropas, gan no Amerikas," sacīja Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis ārstniecības nozarē Roberts Spručs.