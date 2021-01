Ne visi sauszemes pārvadātāji pārbauda Covid-19 testus

AS "Rīgas starptautiskā autoosta" teritorija

Kopš 25. janvāra Latvijā var ieceļot, līdz ar "Covidpass" uzrādot arī negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēc starptautiski atzītas precīzākas metodes. To sauc arī par PCR testu. Tam jābūt veiktam ne agrāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas. Par to, lai šāds tests būtu veikts, ir atbildīgs pats braucējs. To stingri pārbauda aviopārvadātāji, taču ne sauszemes pārvadātāji, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".