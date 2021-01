Japāna olimpiskajām spēlēm plāno piesaistīt 10 000 mediķu

Japāna pandēmijā cietusi mazāk nekā citas valstis un no Covid-19 miruši aptuveni 5000 cilvēku, taču ārsti brīdina, ka medicīnas iestādes riskē ar sabrukumu, it īpaši, ja olimpiskās spēles izraisīs jaunu uzliesmojumu.

Japāna ir vienojusies ar farmaceitiskajām kompānijām par pietiekamu daudzumu vakcīnu devu visiem 126 miljoniem iedzīvotāju un strādā pie uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnas apstiprināšanas, kuru sāks izmantot no nākamā mēneša.

Tokijas olimpiskās spēles tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.