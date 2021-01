"AstraZeneca" aizstāv savu vakcīnu pēc ziņām par tās ļoti zemo efektivitāti sirmgalvju vidū

"AstraZeneca" vakcīnu izstrādājusi kopā ar Oksfordas Universitāti un sagaidāms, ka šonedēļ to apstiprinās izmantošanai Eiropas Savienībā (ES).

"Ziņas par "AstraZeneca"/Oksfordas vakcīnas tikai 8% efektivitāti pieaugušajiem vecumā virs 65 gadiem ir pilnīgi nekorektas," teikts kompānijas paziņojumā. "Novembrī mēs "The Lancet" publicējām datus, kas parādīja, ka gados veci pieaugušie rādīja stingru imūno reakciju uz vakcīnu, 100% vecākiem pieaugušajiem veidojoties antivielām pēc otrās devas."

Viņš atzina, ka patlaban nav pieejama precīza informācija par to, cik liels varētu būt vakcīnas devu iztrūkums. "No Briseles informācija ir ļoti pretrunīga. Vadāmies no citu valstu medijos publicētās informācijas," pauda politiķis, uzsverot, ka tiek gaidīts Eiropas valstu un "AstraZeneca" pārstāvju sarunu rezultāts.