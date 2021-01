Latvija ir viena no aktīvākajām Covid-19 testētājām ES

Bezsimptomu skrīnigs ar siekalu paraugiem pagājušajā nedēļā sasniedzis 5266 gadījumus, kas ir par 7% vairāk nekā iepriekš. Par 25% palielinājies arī no slimnīcām sūtīto testu skaits, sasniedzot 2034 testēšanas gadījumus.

Brīvdienās pagājušajā nedēļā testēti vidēji 4704 cilvēki, kas ir par 6% mazāk. Testu paraugi galvenokārt saņemti no slimnīcām un analīžu noņemšanas punktiem.

Laika posmā no pagājušā gada 1.decembra līdz šā gada 17.janvārim visvairāk jeb robežās no 31% līdz 40% testi paņemti ambulatori ar nosūtījumu un siekalu testi skrīninga nolūkā.

Stacionāri paņemto testu skaits šajā laika posmā svārstās no 14% līdz 18%. Citos gadījumos, tajā skaitā bez nosūtījuma veikto testu skaits ir no 7% decembra pirmajā nedēļā līdz 14% laikā no 4.janvāra līdz 10.janvārim.