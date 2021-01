Zināms, kad Latvija varētu saņemt pirmās "AstraZeneca" vakcīnas pret Covid-19

Par pārējām piegādēm un to apmēriem atlikušajos trīs ceturkšņos pagaidām vēl nav konkrētas informācijas, atzīmē ministrijā, norādot, ka sarunas turpinās, bet netiek izslēgts, ka informācija par piegāžu apmēriem vēl var mainīties.

Patlaban vienīgā apstiprinātā un vistuvākā vakcīnu piegāde ir no ražotāja "Moderna" - 2400 devas. Plānots, ka tās Latviju sasniegs 31.janvārī.

Pēc šīm divām piegādēm nākamā, kas gan pagaidām nav apstiprināta, plānota nedēļā no 8.februāra, un tā būs 4800 "Moderna" vakcīnas devu piegāde. Savukārt 17.februārī plānots saņemt 20 738 "AstraZeneca" vakcīnas devas.

Nākamā mēneša otrajā pusē - nedēļā no 22.februāra - Latviju varētu sasniegt vēl 15 600 "Moderna" vakcīnas devas, bet februāra beigās tiek plānots saņemt 38 697 vakcīnas devas no ražotāja "AstraZeneca".

Tāpat, kā tiek skaidrots prezentācijā, Eiropas Komisijas iepirkumu grupas turpina darbu, lai panāktu lielākās "AstraZeneca" piegādes ES, līdz ar to ir iespējamas izmaiņas.

Pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, līdz šim 14 081 persona ir uzsākusi vakcināciju, bet 2801 - to jau noslēgusi.

Viņš atzina, ka patlaban nav pieejama precīza informācija par to, cik liels varētu būt vakcīnas devu iztrūkums. "No Briseles informācija ir ļoti pretrunīga. Vadāmies no citu valstu medijos publicētās informācijas," pauda politiķis, uzsverot, ka tiek gaidīts Eiropas valstu un "AstraZeneca" pārstāvju sarunu rezultāts.