Zināms, kurā Latvijas novadā ir lielākā Covid-19 kumulatīvā saslimstība

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 61 924, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1126, kas ir 1,81% no visiem inficētajiem.

Pirmdien Latvijā veikti 12 552 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 5,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Starp 12 mirušajiem trīs cilvēki ir no 55 līdz 65 gadu vecumam, trīs no 70 līdz 80 gadiem, bet seši no - 80 līdz 90 gadiem.