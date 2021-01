Tiek prognozēts, ka Eiropas futbola top klubi Covid-19 dēļ kopā zaudēs summu, kas mērāma miljardos

Daļa no šiem ieņēmumiem tiks atgūti 2020./21.gada sezonā. Finanšu gads lielākajā daļā klubu beidzas 30.jūnijā, un tas nozīmē, ka kādi naudas ienākumi un ienākumi no televīzijas apraides vietējās līgās un Eiropas sacensībās vēl nav iekļauti šīs sezonas skaitļos.

"Futbols nav pasargāts no Covid-19 pandēmijas," saka Tims Bridžs no "Deloitte" Sporta darījumu grupas. "Ieņēmumu trūkumu veicina fanu izpalikšana stadionā, fanu tēriņi kluba veikalā un pārtikas un dzērienu pirkšana spēļu dienās. Un tā ir ieņēmumu sastāvdaļa, kas ir līdzīga ieņēmumiem, ko raidorganizācijas vai nu ir atguvušas vai to izmaksu atlikušas uz nākamo gadu."