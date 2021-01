Timma un Bertāns Eirolīgas mačā kopā gūst 23 punktus

Bertāns laukumā pavadīja 28 minūtes un piecas sekundes, kuru laikā izcēlās ar 15 punktiem, vienu atlēkušo bumbu un vienu pārtvertu bumbu. Basketbolists grozā raidīja vienu no diviem divpunktu un trīs no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no pieciem "sodiņiem". Tāpat Bertāns nopelnīja trīs personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz diviem noteikumu pārkāpumiem spēli noslēdza ar 12 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.