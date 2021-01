Jānis Aišpurs kliedē uzskatu, ka pametis ģimeni

"Maniem vecākiem sākumā bija grūti saprast, ka šķiros, viņi domāja, ka eju prom no ģimenes. Bet es neaizgāju no ģimenes. Es šķīros no laulātā partnera, nevis aizgāju no saviem bērniem. Es gribētu mainīt šo uzskatu. Agrāk patiešām bieži vien, ja vīrietis aizgāja no sievietes, viņš aizgāja pavisam," precizē Aišpurs.