Galvenais, ko domā citi! Piecas par sevi nepārliecinātākas Zodiaka zīmes

Jaunava ir ārkārtīgi paškritiska. Cilvēkiem, kuri ir slaveni ar savu inteliģenci un kompetenci, jūs, iespējams, negaidījāt, ka Jaunava iekļūs tik augstu šajā sarakstā, it īpaši tāpēc, ka viņi reizēm ir tik skarbi ar citiem. Tomēr viskritiskākā Zodiaka zīme veido sevi pēc visaugstākajiem un dažreiz neiespējamajiem standartiem. Kad viņi saprot, ka viņu raksturam ir nemainīgas daļas, var būt grūti samierināties ar to, ka pilnība nav sasniedzama.

Zivis ir emocionāli atkarīgas. Ūdens zīme Zivis tiek atzīmēts kā Zodiaks, kas visvairāk spēj veidot dziļākus savienojumus, un viņiem labi padodas, ja apkārt ir citi. Kamēr viņiem ir kāds tuvs cilvēks, ar kuru runāt, Zivis saglabās pozitīvu mentalitāti. Kad viņi ir vieni, viņi sāk šaubīties par sevi, nevienam neuzdodot šīs rūpes, un šī nedrošība var ātri iziet no kontroles.

Jūs nedomājat, ka viena no patstāvīgākajām Zodiaka zīmēm ir arī viena no nedrošākajām, bet Ūdensvīra personība ir jutīgāka nekā izskatās. Būdami ļoti inteliģenti, viņiem bieži patīk ieturēt pazemojošu un patronējošu toni ar citiem. Tomēr tā ir tikai daļa no viņu fasādes, jo viņi mēģina pārliecināt citus (un sevi), ka viņi ir pilnībā apmierināti ar visām dzīves jomām - īpaši emocionāli.