Liecinieks apgalvo, ka pret Rimšēviču liecinājis iebiedēšanas un psiholoģiska spiediena rezultātā

Ziemelis ielidojis Rīgā 15.februārī un ar taksometru devies uz savām mājām. Pa ceļam no lidostas taksometru apturējusi policija. Kamēr policisti runājuši ar taksometra vadītāju, pie Ziemeļa pienācis viņam iepriekš pazīstamais Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieks Dmitrijs Strogonovs un vēl divi Ziemelim nepazīstami cilvēki.

Strogonovs un Polovinskis esot paziņojuši Ziemelim, ka viņu rīcībā ir audioieraksts no sarunas pirtī "Taureņos" un teikuši, ka no šīs sarunas izriet, ka Ziemelis devis kukuli Rimšēvičam. Strogonovs un Polovinskis pieprasījuši Ziemelim, lai viņš sniedz liecību, kurā atzīstas, ka "it kā devis kukuli Rimšēvičam", lai uzlabotu uzraugošo iestāžu attieksmi pret TKB, kurā Ziemelis tobrīd strādājis.