VIDEO ⟩ Rīgā motociklists aizbēg no policijas "mājsēdes" laikā, taču tiek sodīts par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu

Pēc brīža policisti pamanījuši motocikla sliedes ved uz kādu garāžu kooperatīvu un, ierodoties tur, kādā no garāžām sastapa piecas personas.

Vīrieši apgalvojuši, ka šajā vietā atpūšoties un uz policijas jautājumu, vai ir no vienas mājsaimniecības, apgalvoja, ka esot sapulcējušies no divām ģimenēm.

Tomēr, lai arī vīriem bija nojauta, ka ar vienu no šiem jaunekļiem, viņi varētu sastapušies iepriekš, neviens no klātesošajiem neatzinās, ka šajā vakarā būtu pilotējis motociklu vai, kur nu vēl, mucis no policijas.