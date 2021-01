Dzīvokļa un transporta kompensācijas. Kas Petravičai ies secen, noliekot deputātes mandātu?

Kompensācijas par dzīvojamās telpas īri apmērs ir atkarīgs no tā, cik tālu no Rīgas dzīvo deputāts. Petraviča 13.Saeimā ievēlēta no Kurzemes vēlēšanu apgabala, un viņas dzīvesvieta ir Saldus novadā, kas atrodas aptuveni 120 kilometru attālumā no Rīgas.