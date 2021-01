Valdība pieņem jauno vakcinācijas plānu - līdz vasaras beigām plāno pret Covid-19 vakcinēt 70% Latvijas iedzīvotāju

Prioritārās vakcinējamo grupas nemainīsies. Februārī tiktu turpināta veselības aprūpes darbinieku vakcinēšana, bet papildu tiktu uzsākta arī sociālās aprūpes dienestu darbinieku un to klientu vakcinēšana, kā arī daļa senioru. Jau no aprīļa tiktu veikta citu prioritāro grupu iedzīvotāju vakcinēšana, savukārt no jūnija varētu uzsākt visu iedzīvotāju vakcinēšanu, kas iepriekš nav iekļāvušies kādā no prioritārajām grupām.