Zināms, kad Latvija beidzot saņems gana daudz pošu visu pieaugušo vakcinācijai

Lai to izdarītu, būtu nepieciešams izveidot vakcinācijas sistēmu ar kapacitāti 100 000 vakcinācijas epizodes nedēļā, kas atbilst prognozētajam vakcīnu piegāžu ātrumam un ļauj ātri izvakcinēt visu piegādāto apjomu, skaidro VM.

Vadoties pēc pašreizējām prognozēm par vakcīnu piegādēm, Latvija laika periodā no šī gada līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim varētu saņemt kopumā 5 297 432 vakcīnu devas.

Lielāko daļu jeb 1 390 720 devu paredzēts saņemt no ražotājā "Pfizer" un "BioNTech". Tas ļautu vakcinēt kopumā 695 360 iedzīvotāju.

Tikmēr 1 271 870 devas plānots saņemt no ražotāja "AstraZeneca", kurš nesen ziņojis par Eiropas Savienībai piegādājamā vakcīnu apjoma kritumu pirmajā ceturksnī, kas Latvijas gadījumā nozīmē, ka šī gada pirmajos trīs mēnešos plānots saņemt 108 791 devu, nevis 423 957, kā iepriekš prognozēts.

Trešo lielāko vakcīnu skaitu paredzēts saņemt no ražotāja "CureVac", kas no šī gada otrā ceturkšņa līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim varētu nodrošināt Latviju ar 946 510 vakcīnas devām. Savukārt ražotāja "Janssen Pharmaceutica NV" vakcīnas kopumā 841 414 devu apmērā plānots saņemt no gada otrā ceturkšņa līdz gada beigām.