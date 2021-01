Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu laiks ir bijis smags pilnīgi visām iedzīvotāju grupām, taču daudzi pat neiedomājas, kā šībrīža situācijā jūtas cilvēki, kuriem ir redzes traucējumi. Kalifornijas štata ASV iedzīvotāja, profesore Dorianna Pollaka savā slejā portālam "The Huffington Post" stāsta par savā dzīvē piedzīvotajām grūtībām pēdējā gada laikā.

Cilvēki, kuri ievēro noteikumus, visai bieži asi vēršas pret citiem, distances neievērošanu primāri uzskatot par visatļautības vai nekaunības pazīmi. Šajā laikā esmu dzirdējusi neticamu daudzumu ar rupjībām, kas nāk no cilvēkiem, kuri gluži vienkārši nepamana, ka neesam līdzvērtīgās pozīcijās.

Līdzīga situācija ir arī publiskajā transportā - parasti man atrast brīvu vietu palīdz asistējošais suns, taču viņš nav spējīgs saprast to, ka dažas no vietām ir marķētas un nav paredzētas sēdēšanai. Sunim orientēties tāpat nepalīdz līdzcilvēku sašutums par to, ka esmu apsēdusies tam neparedzētā vietā.