Aptuveni 60 gadus vecais pedofils 12 gadus vecās meitenes Rīgā izvarojis, būdams probācijas uzraudzībā

Vardarbība turpinājusies aptuveni četrarpus mēnešus. Vīrietis regulāri licis satikties, turpinājis meiteni vest uz savu dzīvokli un seksuāli izmantot, līdz meitene 24. jūlijā par to pastāstījusi mātei.

Vīrieti tajā pašā dienā izdevās atrast un aizturēt. Policija atklāj, ka vīrietis ir dzimis 1959. gadā, tātad viņam ir 61 vai 62 gadi. Turklāt viņš jau iepriekš ticis sodīts par nepilngadīgas personas izvarošanu. Policija norāda, ka varmāka 2019. gadā iznācis no cietuma pēc sešiem ieslodzījumā pavadītiem gadiem.

Noziegumu pastrādāšanas brīdī viņam turpinājās probācijas uzraudzība. Valsts probācijas dienests norādīja, ka izvarotājam nav bijusi elektroniskā uzraudzība, jo to piemēro tikai pirmstermiņa atbrīvotajiem. Probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs informēja, ka uzsākta pārbaude, lai noskaidrotu, vai dienests rīkojies atbilstoši.

Tāpēc tas, ko mēs darām šajā gadījumā, mēs pētām, vai no to darbu viedokļa, kuri ir noteikti šajā konkrētajā gadījumā, viss ir bijis izdarīts tā, kā mēs to esam noteikuši."