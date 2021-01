Policijas priekšnieks satraukts par lielajām negācijām un daudzajiem uzbrukumiem likumsargiem

"Otra daļa, cik esmu novērojis, ir tādi, kas uz pandēmijas rēķina mēģina būvēt savu pazīstamību ar sev vien zināmiem mērķiem - varbūt nākotnei, bet par to negribu dziļāk izpausties. Vēl viena daļa ir to, kuri vienkārši pavelkas tiem pirmajiem līdzi. Protams, diskomforts ir visiem, arī man gribētos satikt radiniekus un normāli aiziet uz veikaliem, bet nedrīkst. Pie friziera arī gribas, teikšu atklāti," atzīst policijas priekšnieks.

Viņš arī atklāja, ka patlaban ar Covid-19 sasirguši 135 likumsargi, bet 129 darbinieki noteikti kā kontaktpersonas. "Šāds skaitlis plus mīnus 50 cilvēku robežās ir jau kādu laiku, visu decembri. Viens policists ir nomiris no Covid-19 izraisītajām komplikācijām, vairāki policisti to ir pārslimojuši smagā formā. Nav nekādi joki," atklāj Ruks.