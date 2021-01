Jānis Aišpurs atklāti par attiecībām ar Aiju Andrejevu: Citreiz sadzīvē gribas zibeņus spert

"Kad esi kopā ar savu ideālo cilvēku, vienā brīdī pierodi pie visām viņa ideālajām īpašībām un domā — c'mon, tas jau ir pašsaprotami! Bet tad tu pēkšņi apraujies — vecīt, novērtē to, kas tev ir! Tu es pieradis un vairs nepamani to, ka otrs ir ideāls," prātoja Aišpurs.

"Mums abiem patīk mūzika, ceļot, garšīgi paēst, skatīties filmas, aktīva atpūta. Mums ļoti patīk sarunas. Aijai garšo vīns, man ne. Nespēju izbaudīt to garšu buķeti, labāk iedzeru glāzi laba viskija vai ruma. Aijai ļoti patīk lasīt grāmatas, es šajā dzīves periodā mācos atkal tās lasīt, jo agrāk lasīju, bet tagad tas ir lēns un ilglaicīgs process. Aija ir brīvāka savās izpausmēs un domās. Es, salīdzinot ar viņu, esmu diezgan sasaistīts. Aija māk vieglāk pateikt "nē", vieglāk darīt to, ko vēlas, viņa māk būt vienkāršāka pret cilvēkiem, es esmu kompleksaināks. Es to attiecībās no viņas mācos —