Saeimas Ārlietu komisija nosoda Navaļnija aizturēšanu un pieprasa viņu atbrīvot

Latvijas parlamentārieši norāda, ka jau pērn 20.augustā, Navaļnijs Krievijā kļuva par nežēlīga nozieguma upuri - viņu mēģināja noindēt, izmantojot Krievijā izstrādātu nervus paralizējošu kaujas vielu no "Novičok" grupas, un Krievija par to joprojām nav sākusi kriminālizmeklēšanu.

Ārlietu komisijas deputāti atgādina par Krievijas starptautiskajām saistībām, kas prasa tiesiskuma principu ievērošanu un cilvēka tiesību un brīvību aizsardzību un to, ka politiskās opozīcijas aizturēšana ir pretrunā ar šīm saistībām.

Deputāti norāda arī uz starptautiskās sabiedrības izteikto nosodījumu Navaļnija aizturēšanai, kā arī to, ka, saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju jebkuru personas indēšanas mēģinājumu, izmantojot neiroparalītisku vielu, uzskata par ķīmisko ieroču izmantošanu, un ka ķīmisko ieroču izmantošana - neatkarīgi no tā, kas un kādos apstākļos to dara - ir nopietns starptautisko tiesību un starptautisko cilvēktiesību standartu pārkāpums.