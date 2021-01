Latviešu komponiste saņēmusi Holivudas balvu par mūziku vietējā ražojuma filmā

"Esmu lielā sajūsmā, ka varu ar jums visiem dalīties ar šo spēcīgo filmu no Latvijas. Paldies filmas režisoram Dzintaram Dreibergam un filmas producentei Ingai Pranevskai, ka viņi man uzticēja šo skaisto filmu. Tāpat liels paldies vairāk nekā 100 māksliniekiem par sava laika un talanta dāsnumu, bet par sirds un dvēseles ieguldīšanu, lai šo neticamo talantu ierakstītu un miksētu, saku paldies savam vīram Markam Matsonam," teikts viņas ierakstā.

Jau ziņots, ka no 8. janvāra režisora Dzintara Dreiberga spēlfilma "Dvēseļu putenis" jeb "Bilzzard of Souls" tika demonstrēta vairāk nekā 15 virtuālajos kinoteātros ASV un Kanādā, informē filmas veidotāju pārstāve Aleksa Fridrihsone.

Fridrihsone pavēstīja, ka līdz šim stāstu par filmu aprakstījušo un atzinīgi novērtējuši ārvalstu kino kritiķi, tostarp tādu izdevumu, kā, piemēram, "Variety", "The Hollywood Reporter", "New York Times", "Los Angeles Times", "The Guardian" kino recenzenti.