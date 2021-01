Raidījums: Daugavpilī Covid-19 pacientus izvietos slimnīcas pagalmā uzstādītajās moduļu ēkās

Katrā no šīm konteineriem līdzīgajām pagaidu ēkām varēs izvietot piecus Covid-19 pacientus, līdz ar to visos moduļi kopā – līdz 30 Covid-19 slimnieku.

Covid-19 slimnieku aprūpei Daugavpils slimnīcā šobrīd ir 154 gultas vietas. No tām 129 paredzētas pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu, 19 – ar smagu stāvokli, ir sešas reanimācijas gultas. Pārvietojamās moduļu ēkas atzītas par vienīgo variantu, kā skaitliski vairāk Covid-19 slimnieku sniegt palīdzību.

"Tas ir ļoti ekonomisks variants, ērts. Pats galvenais – viena moduļa ražošana aizņemt no trīs līdz piecām dienām pēc līguma noslēgšanas. Gatavojoties iespējamam kopējās situācijas pasliktinājumam. Mēs tam jau būsim gatavi, veidojot papildu rezerves," norādīja Semjonovs.

"Daugavpils reģionālā slimnīca ir viena no lielākajām slimnīcām valstī. Šī slimnīca ir stratēģiski nozīmīgs objekts. No veselības ministrijas skatu punkta tas ir atbalstāms veids, kā slimnīca var palielināt gultu skaitu, pacientu skaitu, kam nodrošināt ārstniecību. Līdz šim tie pieprasījumi, kas no veselības nozares puses tikuši virzīti slimnīcu kapacitātes stiprināšanai tie arī tikuši apstiprināti," stāstīja veselības ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Šneiders.