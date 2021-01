VIDEO ⟩ Sadzīvisks konflikts Koknesē pārtop apšaudē. Piedzēries vīrietis atklāj uguni uz kaimiņiem

Jānis, atkopjoties no trīs promiļu stipra alkohola reibuma, svētdienu pavadīja atskurbtuvē Jēkabpilī. Tur viņu no Kokneses novada Pērslejām nogādāja policisti. 45 gadus vecais vīrietis dzērumā raidīja šāvienus uz kaimiņa "Volvo" un par to tika aizturēts.