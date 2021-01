Freimanim "double-double un kopā ar Bērziņu 29 punkti "Stelmet Enea" uzvarā Tallinā

Freimanis šajā duelī laukumā pavadīja 33 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no četriem "trejačiem" un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva četras kļūdas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja 22 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija labākais rādītājs komandā.