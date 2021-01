Bijušais VDK spiegs skaidro, kāpēc Maskava 40 gadus kultivējusi Trampu kā savu aktīvu

Pats Tramps stāstījis, ka ideja par viņa pirmo braucienu uz Maskavu radusies pēc tam, kad viņš 1986.gada rudenī kāda uzņemēja sarīkotā pasākumā sēdējis blakus Padomju Savienības vēstniekam Jurijam Dubiņinam un viņi runājuši par lielas luksusa viesnīcas celšanu Kremļa tuvumā. Dubiņina meita Natālija "bija lasījusi par Trampa Torni un zināja visu par to," Tramps rakstīja savā 1987.gadā izdotajā bestsellerā "The Art of the Deal" ("Darījuma māksla"). Natālija Dubiņina gan stāsta, ka Tramps viņas tēvu saticis jau 1986.gada martā Trampa Tornī un vēstnieks Trampu savaldzinājis kā labs angļu valodas pratējs un lielisks sarunu biedrs.