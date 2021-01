Porziņģim 11 punkti "Mavericks" ceturtajā zaudējumā pēc kārtas

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 24 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā guva 11 punktus, grozā raidot trīs no deviņiem divpunktu un vienu no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja divus no trīs "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, reizi kļūdījās un piecas reizes pārkāpa noteikumus, kā arī sakrāja +/- rādītāju -18.