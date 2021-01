Pēc 37 gadiem izdevies identificēt Grīnriveras maniaka upuri

Jaunās meitenes mirstīgās atliekas 1984.gadā tika atrastas netālu no beisbola laukuma uz dienvidiem no Sietlas, kad suns teritorijas saimniekam aiznesa cilvēka kaulu. Meitene bija tikusi nožņaugta gadu pirms tam. Tagad zināms, ka tā bija 14 gadus vecā Vendija Stīvensa, kura bija aizbēgusi no mājām Denverā.