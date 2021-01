Jau vairāk nekā mēnesi Latvijā notiek vakcinācija pret Covid-19. Lai gan pagaidām potes saņem tikai "frontes līniju" darbinieki - mediķi, tuvākajos mēnešos plānots sākt vakcinēt arī citas sabiedrības neaizsargātākās grupas, pakāpeniski ejot uz to, lai sasniegtu kolektīvo jeb pūļa imunitāti. Taču sabiedrībā joprojām ir daudz jautājumu par procesa norisi, uz kuriem atbildes apkopojusi veslības ministrija.

Kad un ar ko es varēšu vakcinēties?

Pēc tam secīgi vakcinēti tiek pārējie veselības aprūpes darbinieki, sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti, cilvēki ar hroniskām slimībām un cilvēki no 60 gadu vecuma, kā arī operatīvo dienestu darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, cilvēki ieslodzījuma vietās un visi pārējie Latvijas iedzīvotāji.

Tā kā pieejamo vakcīnu skaits ir ierobežots, ātrāk to nav iespējams veikt arī par maksu.

Iedzīvotājiem arī jāņem vērā - kamēr vakcīnas ir pieejamas ierobežotā daudzumā, nav iespējams izvēlēties, kuru no tām saņemt.

Vai pēc vakcīnas saņemšanas varēšu dzīvot "kā agrāk"?

Taču jāņem vērā, ka SARS-CoV-2 ir jauns vīruss un daudz kas ar to saistītais vēl nav skaidri zināma. Pagaidām vēl ir maz datu par imunitāti, kas cilvēkam rodas pēc inficēšanās ar šo vīrusu. Tāpat pašlaik nav pietiekamu zināšanu par to, cik ilga būs vakcīnas nodrošinātā imunitāte, un to, vai, ilgnoturīgas aizsardzības nodrošināšanai pret Covid-19, periodiski vajadzēs vakcinēties vēlreiz.