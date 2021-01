Agresīvi ļaudis un privātas ballītes. Kā aizritējusi aizvadītā "mājsēdes" nakts

570 gadījumos iedzīvotājiem doti preventīvi norādījumi, bet diemžēl tika konstatēti arī pārkāpumi, par kuriem uzreiz piemēroti sodi vai uzsākti administratīvie procesi. Saistībā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu uzsākti 400 administratīvo pārkāpumu procesi, no tiem puse uzsākti Rīgas reģionā.

Sievietes attieksme pret "mājsēdes" noteikumiem bija nicinoša un viņa savā paskaidrojumā minēja, ka slēpusies no VP darbiniekiem, ieguļoties sniegā tā, lai viņu nepamanītu. Viņa paskaidroja ka, būdama alkohola reibumā, devusies mājās, bet neatklāj, kur bijusi. Tāpat sieviete atzina, ka par ieviesto aizliegumu bija informēta, un apzināti to bija pārkāpusi.

30. janvārī ap pulksten 22.10 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Daugavpilī, Arhitektu ielā kādā dzīvoklī notiek privāta pulcēšanās. Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā un konstatēja, ka dzīvoklī atrodas piecas personas. Viena persona jau gulēja, taču divi vīrieši bija spēcīgā alkohola reibumā.

Dzīvokļa īpašnieks uzvedās agresīvi un nepakļāvās VP darbinieku likumīgām prasībām, kā arī sarunas laikā izmantoja necenzētus vārdus un atteicās nosaukt savus personas datus. Vīrietis tika aizturēts un nogādāts policijas iecirknī. Vīrietis paskaidroja, ka pie viņa ieradās paziņas un viņi kopīgi lietoja alkoholu, apzinoties to, ka valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un pulcēšanās ārpus vienas mājsaimniecības nav atļauta.

Tāpat "mājsēdes" laikā, kad personām aizliegts pārvietoties pēc 22.00 bez attaisnojoša iemesla, ir piemēroti arī sodi 1000 eiro apmērā, kā, piemēram, Viļānu novadā, kur personas pārvietojās automašīnā no dažādām mājsaimniecībām, bija agresīvi noskaņotas un atteicās sniegt paskaidrojumu.

Kopumā "mājsēdes" laikā ir apturēti deviņi transportlīdzekļu vadītāji, kuri sēdušies pie stūres, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, taču viens no tiem arī bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām.

Divi no transportlīdzekļu vadītājiem, atrodoties alkohola reibumā, izraisīja avārijas, vienā gadījumā uzbraucot ceļa zīmei, taču otrā gadījumā - stāvēšanai novietotai automašīnai un no notikuma vietas aizbrauca, taču likumsargi viņu noskaidroja un aizturēja.

Ņemot vērā to, ka šīs personas bez attaisnojoša iemesla un aizpildīta pašapliecinājuma braukušas pārvietojušās aizlieguma laikā, proti, nedēļas nogalē no pulksten 22.00 līdz 05.00, ir uzsākti arī administratīvo pārkāpumu procesi par noteikto pārvietošanās aizliegumu neievērošanu.

VP atgādina, ka, lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar Covid-19, līdz 7. februārim nedēļas nogalēs (naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, laikā no pulksten 22.00 līdz pulksten 5.00) ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.