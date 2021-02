Tokijas Olimpiādes rīkotāji apstiprina, ka spēles šogad notiks

"Mēs sarīkosim olimpiskās spēles neatkarīgi no tā, kāda būs Covid-19 situācijas attīstība. Mums ir jābeidz diskutēt par to - spēles rīkot vai nerīkot. Mums tās ir jāsarīko. Šīs būs jauna veida olimpiskās spēles," sacīja Mori.

Tokijas olimpiskās spēles tika pārceltas par gadu, un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.