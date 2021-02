Latvija ierindojas trešajā vietā no apakšas starp vismazāk pret Covid-19 vakcinētajiem cilvēkiem

VM prezentācijā, atsaucoties uz pētniecības centra "Our World in Data" datiem, norādīts, ka laika posmā no 2019.gada decembra līdz 2021.gada janvārim vislielāko skaitu pirmo pošu uz 100 iedzīvotājiem saņēmušas personas Maltā, tai seko Islande un Vācija.