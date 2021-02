Kariņš: Situācija ar vakcīnu pret Covid-19 piegādi uzlabosies

Runājot par valdības konceptuālo lēmumu no nākamās nedēļas sākt pakāpenisku pāreju uz drošas tirdzniecības modeli, proti, paplašināt preču pieejamību klātienē, vienlaikus nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli, premjers atzina, ka valdība saprot, ka esošā situācija ar preču sarakstiem ir ļoti neapmierinoša, "tāpēc no tā ejam prom". Tomēr viņš uzsvēra, ka nekas netiek "palaist vaļā", ko Latvija pat nedrīkst darīt, ņemot vērā saslimstības līmeni. Vienlaikus ierobežojumus var racionālāk pārkārtot.