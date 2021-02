Covid-19 ⟩ Valdība ar tirgotājiem lems, kā turpmāk darbosies veikali

Jau vēstīts, ka no nākamās nedēļas atsevišķos veikalos varēs iegādāties visas preces un darbosies grāmatnīcas.

Ekonomikas ministrijā (EM) aģentūru LETA informēja, ka valdība otrdien, 2.februārī, konceptuāli atbalstīja ministrijas piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no šā gada 8.februāra sākt pakāpenisku pāreju uz to - paplašināt preču pieejamību klātienē, vienlaikus nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli.