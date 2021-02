Pret Covid-19 Latvijā vakcinēta līdz šim vecākā persona

Jaunākie pret Covid-19 Latvijā sapotētie cilvēki ir 18 gadus veci - tie ir 15 medicīnas iestāžu darbinieki, no kuriem lielākā daļa vakcīnu saņēmuši Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, bet divi arī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, viens Rīgas dzemdību namā un viens Jelgavas pilsētas slimnīcā.

Kā vēstīts, līdz otrdienai Latvijā pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši 17 246 cilvēki, no tiem 9468 jau ir noslēguši vakcināciju, jo saņēmuši abas devas.

No 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.