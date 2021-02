"Viņš ir neatlaidīgs, un arī es nepadošos." "Wizards" treneris aizstāv Bertāna neizteiksmīgo spēli

Bertāns otrdien spēlēja 30 minūtes un četras sekundes, šajā laikā realizējot divus no desmit tālmetieniem. Šosezon Bertāns realizējis 31,5% tālmetienu un 33,3% metienu no spēles, kas ir par aptuveni desmit procentiem mazāk jeb krietni sliktāk, nekā viņa iepriekšējās sezonās iespētais. Pēc atgriešanās no pašizolācijas viņš grozā raidījis tikai piecus no 28 "trejačiem".