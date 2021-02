NBA aizvadītajā naktī: Vanvlīts uzvarā labo "Raptors" gūto punktu rekordu

Vanvlīts realizēja 11 no 12 tālmetieniem, bet kopumā no spēles bumbu grozā raidīja 17 no 23 piegājieniem, kā arī bija trāpīgs visas deviņas reizes no soda metienu līnijas. Iepriekšējais "Raptors" rezultativitātes rekords bija 2018.gada 1.janvārī Demara Derouzena gūtie 52 punkti pret Milvoki "Bucks".