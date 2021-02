Aptauja: trešdaļa iedzīvotāju netic statistikai par Covid-19 upuriem

Lūgti atzīmēt, kuriem no vairākiem sabiedrībā un sociālo mediju vidē izskanējušajiem komentāriem par Covid-19 pandēmiju piekrīt, 33% respondentu norādījuši, ka statistika par Covid-19 izraisītajiem nāves gadījumiem ir maldinoša, jo patiesībā šie cilvēki miruši no vecuma vai jau iepriekš esošām saslimšanām, nevis tieši Covid-19.

Ziņojot par nāves gadījumiem, Slimību profilakses un kontroles centrs gan vienmēr uzsvēris, ka miruši ir pacienti, kuriem konstatēts Covid-19, nevis, ka pacienti miruši no Covid-19.

Aptuveni desmitā daļa uzskata, ka no iedzīvotājiem tiek slēpts, ka ir iespējams saindēties, pārmērīgi lietojot dezinfekcijas līdzekļus. Tikpat domā, kas sejas masku lietošana var veicināt saindēšanos ar ogļskābo gāzi.

Tikai ceturtdaļa no 1013 respondentiem nav piekritusi nevienam no piedāvātajiem apgalvojumiem.

Vienlaikus 68%, vērtējot savu risku saslimt, atzīmējuši to kā vidēji augstu vai reālu, 12% uzskata, ka viņiem ir augsts risks inficēties. Savukārt 14% pārliecināti, ka risks ir zems un nereāls. Rožkalne atzīmēja, ka slimības riska uztveri ietekmē informācijas lietojums un uzticība informācijas avotiem. Proti, jo zemāka ir informētība, jo zemāks riska vērtējums, bet augstāks nogurums no ziņām un izvairīšanās no ziņām par Covid-19.