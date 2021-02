Mediķi piemaksas saņem arvien raitāk, taču dažas neskaidrības un pārpratumi palikuši

"Es domāju, ka tas iesākumā, kamēr mums iegājās faktiskā samaksas sistēma, ka sākotnēji ārstniecības iestādes aprēķina, izmaksā šo piemaksu un tad saņem no valsts finansējumu, bija skepse [no slimnīcām]: “Vai mēs to saņemsim vai nesaņemsim?” Bet par to jau no pirmās dienas no valsts puses šaubu nav nekādu. Es domāju, ka pēc pavasara, kad visi visu saņēma, kas bija iesnieguši kādas atskaites, es domāju, ka tā neskaidrība mazinājās," vērtēja Kasparāns.