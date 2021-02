"Australian Open" turnīrs aizritēs bez līnijtiesnešu līdzdalības

"Jaunā sistēma sarežģītākās epizodes uzreiz pēc izspēles atainos lielajā ekrānā," ziņu aģentūrai AP atklāja organizatori. "Pie šīm epizodēm pieskaitāmi brīži, kad bumbiņa pēc ilgākas izspēles piezemējas 1,5 centimetru attālumā no līnijas. Pēc izpildītas serves sistēma ekrānā atainos epizodes, kurās bumbiņa piezemējusies pusi centimetra no līnijas."

Zināms, ka sistēmā frāzes "out", "fault" un "foot fault" ierunās cilvēki, kuri ikdienā Austrālijā Covid-19 apstākļos gādā par citu drošību. Viņu vidū būs medicīnas darbinieki, ugunsdzēsēji, ūdens glābēji un citi.

No 500 līdz 600 "Australian Open" tenisā spēlētājiem, amatpersonām un atbalsta personāla dalībniekiem būs jādodas pašizolācijā pēc viena no darbiniekiem pozitīvām koronavīrusa analīzēm vienā no pasākuma "burbuļa" viesnīcām.